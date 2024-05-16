Появилось видео, на котором мужчина сбивает мать и ребенка в Новосибирске

На улице Титова в Новосибирске утром 16 мая произошло ДТП, в результате которого пострадали 22-летняя женщина и ее 4-летняя дочь.

Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, водитель автомобиля Subaru Legacy совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе.

Оба пострадавших были госпитализированы. Об их состояние на данный момент не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель сбил маму и ребенка с самокатом.