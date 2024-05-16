Ремонт Димитровского моста будут вести круглосуточно

На Димитровском мосту выполнили подготовительные работы и приступили к основным ремонтным работам. На этой неделе ремонт объекта начнут вести круглосуточно.

«Темпы работ на этом важном направлении необходимо наращивать. В ближайшее время подрядчики перейдут на круглосуточный режим работы, – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. – Особое внимание в этом году мы уделяем Октябрьскому и Димитровскому мостам, они ремонтируются одновременно. Прошу горожан отнестись с пониманием к этой ситуации, потому что откладывать ремонт этих путепроводов было нельзя, они находились в предаварийном состоянии».

На сегодня закончен подготовительный этап работ на Димитровском мосту: произведена замена изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на площади 7 900 квадратных метров, установлены технические средства организации дорожного движения. Для движения транспорта открыто шесть полос: по три в каждом направлении.

Уже приступили к выполнению запланированных ремонтных работ.

«Мы открыли фронт для выполнения работ, которые будут производить на данном объекте. На сегодня закрыта полоса на длине 400 метров, в пятницу мы продолжаем работать по установке ограждений: будет продлеваться эта же полоса. И параллельно идем с демонтажными работами: сфрезеровали асфальтобетонное покрытие, сейчас ведутся работы по демонтажу защитного слоя, выравнивающего слоя, гидроизоляции. Вскрываем полностью все основание до плиты пролетного строения. Такая технология будет на всех шести полосах поочередно. В этом году наша задача – восстановить покрытие на правый берег. В следующем году переходим на противоположное направление», – рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Димитровский мост был построен и сдан в эксплуатацию в 1978 году. Единственный раз мост ремонтировали в 2001 году, тогда менялось полностью не только асфальтобетонное покрытие, но и слои гидроизоляции, выравнивающий слой. Свой межремонтный срок объект простоял.

Стоит отметить, что технологии не стоят на месте и постоянно меняются, поэтому предполагается, что срок эксплуатации объекта после ремонта будет увеличен по сравнению с предыдущим. По словам Иосифа Кодалаева, на данном объекте будет реализована инновационная для нашего города система гидроизоляции. Это будет уже не оклеечная, так называемая наплавляемая, которая была применена здесь раньше, а трехслойная акриловая напыляемая гидроизоляция. Срок ее эксплуатации, как декларирует производитель, – до 50 лет.

Как отметил технический директор ООО «СК Дороги Сибири» Никита Дорошенко, сегодня на мосту в основном работает механизированная техника: самосвал для вывоза бетона, экскаваторы-погрузчики для снятия бетонных покрытий и компрессоры, которые «поддалбливают» тонкие края. Разборка ведется даже в дождь. С четверга подрядчик планирует выйти на круглосуточную работу: в две смены.

Ремонт Димитровского моста в разгаре и идет по графику. Завершить его планируется до сентября 2025 года.