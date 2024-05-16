Сибиряки осудили футболистов ФК «Енисей» после драки

Жители Красноярска выразили возмущение и негодование после драки футболистов.

В социальных сетях разлетелась видеозапись, на которой игроки футбольного клуба «Енисей» из Красноярска устроили драку с людьми на базе отдыха 13 мая.

По предварительным данным, спортсмены громко слушали музыку и буйно себя вели, из-за чего помешали одной из семей, которые отдыхали на той же базе. В результате между ними начался конфликт, который перешел в драку.

Как сообщает издательство “МК в Красноярске”, после инцидента фанаты клуба начали писать гневные комментарии по данному поводу.

«Не думала, что такое увижу от наших. Просто позор и дно! Если ты стал профессиональным спортсменом — будь добр соответствовать, в том числе и вне игры», — написал один из комментаторов.

Помимо осуждений присутствовали и поддерживающие комментарии — некоторые фанаты клуба посчитали, что футболистов спровоцировали и они таким образом старались защитить себя.

«Ребята! Сил вам и терпения этот хэйт перетерпеть. Уверена, что компетентные лица разберутся что к чему. Даже по видео видно, что пьяная дама – провокаторша и драку начали именно её облитые мужики», — написали под видео.

Однако полиция уже начала проверку по данному делу.

Напомним, что в Новосибирске произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой.