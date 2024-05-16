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общество

Синоптики: в Новосибирске 16 мая потеплеет до +17 градусов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики обещают, что в Новосибирске 16 мая температура поднимется до +17 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирск постепенно придет потепление.

Так, 16 мая синоптики прогнозируют днем температуру от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер 3–8 метров в секунду. Также по прогнозам будет переменная облачность.

По области в дневное время температура будет варьироваться от +14 до +19 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сильнее — до 13 метров в секунду.

Напомним, что в Новосибирск пришли партии свежей черешни.

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Нина Раневская
Журналист

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