Синоптики: в Новосибирске 16 мая потеплеет до +17 градусов

Синоптики обещают, что в Новосибирске 16 мая температура поднимется до +17 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирск постепенно придет потепление.

Так, 16 мая синоптики прогнозируют днем температуру от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер 3–8 метров в секунду. Также по прогнозам будет переменная облачность.

По области в дневное время температура будет варьироваться от +14 до +19 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сильнее — до 13 метров в секунду.

Напомним, что в Новосибирск пришли партии свежей черешни.