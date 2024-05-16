Стало известно, когда устранят провал на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске

В мэрии Новосибирска сообщили, когда будет устранен провал на улице Сакко и Ванцетти.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, городские службы провели обследование участка дорожного покрытия на улице Сакко и Ванцетти, где произошел провал грунта.

Работы по восстановлению участка будут завершены до 30 мая.

Уточняется, что во время строительства системы водоотведения ливневой канализации произошло проседание асфальта.

«Обязанность восстановить нарушенный участок ложится на подрядную организацию», — пишет пресс-служба.

Напомним, что в мэрии Новосибирска рассказали, где самые разбитые в городе дороги.