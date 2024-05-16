Цифровой ассистент поможет сибирякам в борьбе с телефонными мошенниками

До конца года «экосистема» МТС запустит в Новосибирске умного голосового ассистента, который сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора, а также будет предупреждать о мошенниках.

Нововведение станет доступно всем абонентам компании в Новосибирске.

Цифровой «всезнайка» не только сможет рассказать о погоде на завтра, но и расскажет, где можно вкусно поесть или выпить кофе. Ассистент сможет перевести разговор в текст и отправит его в виде SMS или сообщения в мессенджере. Для работы системы не нужен интернет, работа может осуществляться в офлайн формате.

«Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки. Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер – вместо того, чтобы сбросить звонок, вы можете договориться о деталях доставки и не менять свои планы», — комментирует Первый Вице-президент по телекоммуникационному бизнесу-член Правления МТС Инесса Галактионова.

Компания делает большой акцент на защите своих клиентов от телефонных мошенников, предлагая давно действующее решение по блокировке сомнительных и спам-звонков. За прошедший год программа защиты от спама смогла заблокировать почти 100 млн вызовов в регионе, в дальнейшем планируется внедрение функции с помощью, которой программа прямо во время звонка сможет вычислить лжесотруднка службы безопасности банка.