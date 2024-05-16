Тысяча ванн в смену: сибирский завод нарастил производство благодаря нацпроекту

Производитель изделий для ванных комнат «СибПласт», ставший сотым участником национального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области, подвел первые итоги внедрения бережливых технологий: выработка на предприятии увеличилась на 60%.

«Новосибирская область реализует нацпроект с 2019 года. На сегодняшний день 134 предприятия, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики региона, уже заключили соглашения о вступлении в нацпроект. В основном это крупные компании, но планируем расширять проект, снижать критерии участия до 250 млн рублей по выручке, делать уклон на цифровизацию производства. Начнем внедрять бережливое производство в работу небольших предприятий и выводить их на новый уровень», – сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Компания «СибПласт» производит акриловые ванны и экраны, а также душевые поддоны из экологически чистого жесткого полиуретана. Товары продаются оптом и в розницу на территории всей страны, а также экспортируются в Казахстан, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Молдову, Киргизию и другие страны.

Предприятие вошло в нацпроект в конце 2023 года и получило поддержку Регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области. Оптимизацию начали с потока производства акриловых ванн – от формования до упаковки. Всего за полгода в компании на 60% увеличилась выработка (на 368 ванн в смену) и на 30% (с 5,8 до 4,1 часов) снизилось время протекания процесса производства.

«С момента открытия мы постоянно улучшали производство, но не все замечали. Сейчас в рамках нацпроекта с помощью экспертов мы определили проблемные моменты на производстве. Выявили, что много времени тратится на лишние передвижения сотрудников и поиски комплектующих. Внедрили бережливое производство и всего за несколько месяцев стали в смену выпускать 1004 ванны – для нас это хороший показатель. Спрос на акриловые ванны постоянно растет, так как импорт продукции сократился и объем распределился между внутренними игроками. Поэтому мы планируем подать заявку на получение льготного займа от ФРП для покупки нового оборудования и расширения производства», – говорит коммерческий директор предприятия Алексей Зиборов.

На промежуточном складе предприятия ввели должность кладовщика, что позволило значительно сократить время на поиск и получение комплектующих. Благодаря перестановке удалось упорядочить и увеличить зоны хранения комплектующих и готовой продукции. Сотрудники компании самостоятельно изготовили оборудование для нарезания пленки – теперь процесс стал быстрее, что также ускорило упаковку паллета с ваннами в четыре раза: с 20 до 5 минут. Все эти меры помогли увеличить производительность труда в цехе.

«Предприятие «СибПласт» показало отличный результат всего за полгода. В рамках нацпроекта компания получила не только значительный экономический эффект, но и повысила компетенции своей команды специалистов. Компаниям нашего региона удается значительно повысить производительность вместе с экспертами нашего Регионального центра компетенций. Также в области появились 8 модельных предприятий, достигших высокого уровня развития эффективности производства и продолжающих внедрение бережливых технологий. Сейчас в национальный проект заходят первые компании сферы туризма, например, Краснозёрский санаторий, ожидаем, что это даст дополнительные возможности развития туристической отрасли в регионе», – отмечает директор Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов.

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