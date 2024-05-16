В апреле ввод жилья в Новосибирской области упал на 72%

В апреле в Новосибирской области объемы введенного жилья сократились на 72%.

Как сообщает Росстат, в апреле 2024 года в Новосибирской области было введено в эксплуатацию 127,4 тысячи квадратных метров жилья. Это 28% от общего объема жилой недвижимости, введенной в 2023 году.

Из общего объема введенного жилья 82,2 тысячи квадратных метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Это на 25,4% больше, чем в апреле 2023 года.

За первые четыре месяца этого года в Новосибирской области было введено 1,018 миллиона квадратных метров жилья, что на 20,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В частности, за январь–апрель было построено 407,7 тысячи квадратных метров индивидуальных жилых домов, что на 20,4% больше, чем за такой же период год назад.

Напомним, что в Новосибирске продают квартиру возле НОВАТа за 22 млн рублей.