В Новосибирск пришли партии свежей черешни

Партии черешни, абрикосов и арбузов пришли в Новосибирскую область.

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверили поставку черешни, абрикосов и арбузов, которые завезли в регион из Узбекистана и Ирана.

Безопасность продукции подтвердили исследования Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», поэтому теперь жители города могут спокойно закупаться фруктами и ягодами.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что врач предупредила, что через немытые ягоды можно заразиться гепатитом.