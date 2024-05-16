В Новосибирске администрация не отреагировала на обращение жителя

В Новосибирске администрация проигнорировала обращение горожанина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, главе Центрального округа Новосибирска было вынесено представление в связи с тем, что он не отреагировал на обращение местного жителя.

Ранее один из жителей Центрального округа сообщил администрации, что на газоне у жилого дома паркуется автомобиль. Он указал место и время парковки, а также марку и номер машины.

Однако чиновники ответили ему, что такой факт не зафиксирован. В результате автомобилист не понес ответственности за неправильную парковку.

«Решением мирового судьи указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности», — пишет пресс-служба.

Напомним, что экс-директора УК привлекли за публикацию порочащей информации в Новосибирске.