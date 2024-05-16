В Новосибирске летом 2024 года откроют шесть пляжей

Летом 2024 года в Новосибирске официально откроют шесть пляжей.

По информации МКУ «Служба аварийно-спасательных работ», в Новосибирске откроется шесть официальных пляжей в летний период.

В городе будут работать пять муниципальных и один коммерческий пляж. Муниципальные — «Бугринский» на Оби, «Детский», «Галечный», «Бумеранг» и «Каменный» на Обском море. Пляж «Звезда» — коммерческий.

В зонах отдыха будут работать 13 постов спасателей, организованных МКУ. На озерах «Медвежье» и «Грезы» посты предоставят арендаторы.

Напомним, что две жительницы Новосибирска выиграли в лотерею по миллиону рублей.