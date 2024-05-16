В Новосибирске осудят мать, выбросившую в мусорку ребенка

В Новосибирске состоится суд над женщиной, которая выбросила своего ребенка в мусорный бак.

По данным прокуратуры Новосибирской области, ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 22-летней местной жительницы. Она зимой выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный бак.

Было установлено, что 22-летняя девушка в ночь с 15 на 16 февраля родила ребенка в доме на улице Омской. Не желая, чтобы родственники узнали о ее беременности, она завернула младенца в простыню, положила в пакет и выбросила в мусорный бак.

Ребенок пробыл на морозе не менее 30 минут. Его нашел мужчина.

В Железнодорожный районный суд Новосибирска было направлено уголовное дело о покушении на убийство.

Напомним, что в Новосибирске водитель сбил маму и ребенка с самокатом.