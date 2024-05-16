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недвижимость общество

В Новосибирске продают квартиру возле НОВАТа за 22 млн рублей

Фото: «Циан»

В Новосибирске выставили на продажу квартиру за 22 млн рублей.

На сайте с объявлениями появилось предложение приобрести элитную квартиру возле НОВАТа в Новосибирске. За нее просят 22 миллиона рублей.

Квартира располагаться в 18-этажном доме на улице Орджоникидзе. Общая площадь – 123 квадратных метра.

В квартире есть три комнаты, кухня, совмещенная с гостиной. Несколько спален обустроены в классическом стиле. Также присутствуют несколько гардеробных.

Автор объявления уточняет, что владельцы оставляют всю мебель. К квартире также прилагается два места для автомобилей на подземной парковке.

Напомним, что в Новосибирске продают коттедж с водопадом за 166 млн рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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