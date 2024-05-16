В Новосибирске раскрыли международную вебкам-студию со студентками

В Новосибирске полиция раскрыла международную вебкам-студию, где студентки и модели постарше транслировали эротические шоу для зрителей из-за рубежа.

Организатором оказался 34-летний новосибирец, действовавший под ником «Алекс Биг». Студии находились в разных городах Сибири, включая Иркутск и Новосибирск. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция выяснила, что, несмотря на международные санкции, барышни нашли способ продолжать транслировать контент за границу. Девушки общались с клиентами на иностранных языках, используя элементарные фразы. Каждая работница имела методичку-разговорник для удобства взаимодействия со зрителями.

В рамках незаконного бизнеса девушки выступали перед веб-камерами, транслируя свои эротические выступления на специализированный сайт, где зрители платили за просмотр. Это отличается от обычной порнографии, поскольку вебкам-студии предлагают прямые трансляции, позволяя зрителям взаимодействовать с моделями в реальном времени, общаться и влиять на ход шоу.

Основатель студии находится под стражей и ожидает вынесения приговора по уголовному делу о распространении порнографии. Следствие продолжает работу над установлением всех обстоятельств преступления. Организаторам и участникам студии грозит до шести лет лишения свободы.

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