В Новосибирске ученому грозит срок по обвинению в госизмене

Физика Анатолия Маслова могут посадить на 17 лет.

Как сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на адвоката новосибирского ученого Анатолия Маслова Ольгу Динзе, физик был арестован 28 июня 2022 года по подозрению в предоставлении данных, связанных с гиперзвуком.

Теперь ученого хотят оштрафовать на 500 тысяч рублей и ограничить свободу на один год.

Сейчас Маслов находится в сизо в Санкт-Петербурге.

Напомним, что на экс-депутата из Новосибирской области Пономарева* возбудили дело о госизмене.

* признан в России террористической организацией и запрещен на территории РФ