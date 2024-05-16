сегодня
16 мая, 09:37
пробки
5/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 98.82
сегодня
16 мая, 09:37
пробки
5/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 98.82
сегодня 07:40
общество

В Новосибирске ученому грозит срок по обвинению в госизмене

Фото: СО РАН

Физика Анатолия Маслова могут посадить на 17 лет.

Как сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на адвоката новосибирского ученого Анатолия Маслова Ольгу Динзе, физик был арестован 28 июня 2022 года по подозрению в предоставлении данных, связанных с гиперзвуком.

Теперь ученого хотят оштрафовать на 500 тысяч рублей и ограничить свободу на один год.

Сейчас Маслов находится в сизо в Санкт-Петербурге.

Напомним, что на экс-депутата из Новосибирской области Пономарева* возбудили дело о госизмене.

* признан в России террористической организацией и запрещен на территории РФ

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в