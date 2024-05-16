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общество

В Новосибирске УТ МВД проверяет данные о попытке ослепить пилота при посадке самолета

Фото: Сиб.фм

При посадке самолета в Толмачево Новосибирска пилота пытались ослепить лазером.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, сейчас проводится проверка о попытке ослепить лазером пилотов самолета авиакомпании S7, которые совершали посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

«В настоящий момент проводится проверка, лица устанавливаются», — сообщило ведомство.

Напомним, что пилотов авиакомпании S7 неизвестные пытались ослепить лазером зеленого цвета, когда они совершали посадку в Новосибирске. Однако сотрудники сумели продолжить заход в штатном режиме и благополучно приземлились.

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Валерия Митрохина
Журналист

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