В Новосибирске УТ МВД проверяет данные о попытке ослепить пилота при посадке самолета

При посадке самолета в Толмачево Новосибирска пилота пытались ослепить лазером.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, сейчас проводится проверка о попытке ослепить лазером пилотов самолета авиакомпании S7, которые совершали посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

«В настоящий момент проводится проверка, лица устанавливаются», — сообщило ведомство.

Напомним, что пилотов авиакомпании S7 неизвестные пытались ослепить лазером зеленого цвета, когда они совершали посадку в Новосибирске. Однако сотрудники сумели продолжить заход в штатном режиме и благополучно приземлились.