В Новосибирске возбудили дело против концессионера, который задержал сроки сдачи шести школ

В Новосибирске возбуждено дело в отношении концессионера, который не уложился в сроки строительства шести школ.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области, следователи завели уголовное дело в отношении предпринимателя, сорвавшего сроки строительства шести школ. Дело возбуждено по статье «Мошенничество».

По данным следствия, в конце 2021 года Министерство образования области заключило соглашение с подрядчиком на сумму около 3,1 млрд рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. По условиям договора, работы должны были быть завершены до 16 февраля 2023 года, но срок был перенесен на 20 декабря 2023 года.

В настоящее время строительство школ не завершено, готовность объектов составляет от 13 до 22%. В результате ущерб, нанесенный государству, оценивается в 3,1 млрд рублей.

Напомним, что суд отправил в СИЗО главу дептранса Новосибирска Богомазову.