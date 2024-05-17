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общество

До финала конкурса «Мир глазами детей» осталось две недели

Фото: Сиб.фм

Всего две недели остаётся до дня, когда весь Новосибирск узнает имя одного из талантливейших художников проекта.

Ещё есть время принять участие в конкурсе и стать лучшим, но сегодня мы чествуем победителей шестой недели, а именно:

Элина Захарова

Фото До финала конкурса «Мир глазами детей» осталось две недели 2

Мария Захарова

Фото До финала конкурса «Мир глазами детей» осталось две недели 3

Елизавета Захарова

Фото До финала конкурса «Мир глазами детей» осталось две недели 4

Варвара Ляхова

Фото До финала конкурса «Мир глазами детей» осталось две недели 5

Рисунки этих авторов украсят собой выставку, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, отсканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат ценные призы.

Начинается предпоследняя неделя конкурса, а это значит, что ровно через семь дней Новосибирск узнает имена ещё 4 финалистов. Голосование за лучшие работы уже началось.

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Роман Чугаев
Журналист

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