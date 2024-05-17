До конца мая закончат ремонт на Взлентной

Поддерживающий ремонт дорог – в активной стадии, работы ведутся круглосуточно. Большинство дефектов дорожного полотна планируется устранить в мае.

По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергея Эпова, поддерживающий (ямочный) ремонт в этом году запланировали на площади более 300 тысяч квадратных метров. Охватили уже свыше 40 тысяч квадратных метров. Муниципальные контракты заключили на 140 млн рублей. До конца мая удастся устранить большую часть дефектов.

Ремонт ведется литым, холодным и горячим асфальтом, рециклером и установкой «Бецема». На сегодня больший упор делается на горячий асфальт. Им ремонтировать дороги ДЭУ начали еще с середины апреля, сейчас активно подключились подрядные организации.

За прошедшие сутки ДЭУ Новосибирска и подрядные организации восстановили 2 272,7 квадратных метра дорожного полотна, из них горячим асфальтом – 1 940 квадратных метров на улицах: Моторной, Титова, Зорге (объездной), Марата, Пожарского, Белой, Краузе, Тюленина, 20, Балтийской, 22 – 23, Фрунзе.

Среди объектов ремонта была и ул. Взлетная, на которой силами подрядной организации укладывались дорожные карты.

«Ремонт производится комплексно: ул. Взлетная, подъем на Планетарий и ул. Выборная, которая ремонтируется по проекту «Безопасные качественные дороги». Выборная будет сделана, а здесь мы, в зоне своей ответственности, подремонтируем дорогу. Работает организация «Дорстрой». Она отыграла у нас пять контрактов. Они должны отремонтировать порядка 17 тысяч квадратных метров. План-задание им уже выдано. По техзаданию работы намечены до 30 июня, но, я думаю, что в мае они уже все закончат», – рассказал заместитель директора МКУ «ДЭУ № 1» Роман Трунченко.

С этим же подрядчиком заключены контракты на ремонт дорог на ул. Грибоедова, ул. Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе и на ул. Кубовой в Центральном округе.

Как отметил Роман Трунченко, ремонт на ул. Взлетной и подъеме к Планетарию ведется дорожными картами 25 квадратов, толщиной от пяти до семи сантиметров (в зависимости от износа дороги), то есть это не сплошная замена дорожной «рубашки», а только частично поддерживающий ремонт.

Ремонт на указанной улице начался в мае. Здесь будут восстановлены около полутора тысяч квадратных метров дороги. Гарантийный срок – два года. В течение двух лет организация, если что-то некачественно выполнят, будет исправлять по гарантии.

По словам главного инженера «Дорстроя» Романа Бабаева, два дня назад здесь было произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, снятие старого асфальта, сегодня производится укладка асфальтобетона.

Работы ведутся круглосуточно. Ночью рабочие в основном фрезеруют и снимают старый асфальт. Днем производится укладка горячего асфальта либо и фрезеровка, и укладка. Задействовано около 10 единиц техники и около 20 человек. При благоприятных погодных условиях работы завершатся в конце мая.