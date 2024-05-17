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общество

Евгений Попантонопуло назначен вице-мэром Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Евгений Попантонопуло занял пост вице-мэра Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба администрации Новосибирска, с сегодняшнего дня, 17 мая, в мэрии начал работать Евгений Попантонопуло. В его обязанности будет входить контроль за работой департамента информационной политики и департамента связи и информатизации.

По некоторым данным, Попантонопуло может занять место «политического» вице-мэра Артем Скатов.

Также, по информации редакции Infopro54, в скором времени назначат еще одного вице-мэра. Им станет Максим Останин.

Напомним, что глава департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Перязев покидает свой пост.

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Нина Раневская
Журналист

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