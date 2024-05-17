Кудрявцев прокомментировал кадровые перестановки в мэрии Новосибирска

Мэр Кудрявцев поделился мнением о кадровых изменениях в администрации Новосибирска.

17 мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении заместителем градоначальника города Евгения Попантонопуло.

«Принимая решение о назначении Евгения Владимировича моим заместителем, я учитывал его профессиональный опыт, нацеленность на результат и желание сделать Новосибирск более комфортным и удобным городом», – сказал Кудрявцев.

Он отметил, что современные цифровые сервисы упрощают для жителей города решения многих повседневных проблем.

Так, например, горожане могут отправить сообщения о проблемах, с которыми столкнулись: открытый люк, не вовремя убранный мусор. В организации движения решения должны приниматься с учетом моделирования транспортных потоков. Различные виды уличного видеонаблюдения объединяются в единую систему обеспечения безопасности, что является одним из ключевых факторов, влияющих на качество жизни.

Важные решения по благоустройству теперь также принимаются путем голосования на цифровой платформе, в котором участвуют сами жители Новосибирска.

Новый вице-мэр Попантонопуло будет отвечать за работу департамента информационной политики и департамента связи и информатизации в мэрии Новосибирска.

Известно, что новый заместитель градоначальника родился в Новосибирске в 1983 году. У него есть два высших образования по специальностям «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» и «Государственное и муниципальное управление».

Есть опыт работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2021 года занимал должность руководителя ГКУ НСО «Центр цифровой трансформации Новосибирской области».

«Уверен, что Евгению Владимировичу хватит энергии для этой сложной, но интересной работы», – отметил мэр Кудрявцев.

К работе вице-мэра Попантонопуло приступил 17 мая.