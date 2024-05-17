Неизвестный выбросил коробку с 14 щенками в Новосибирске

Житель Новосибирска выбросил коробку с 14 щенками.

17 мая в Новосибирске на улице Междуреченская, 3/1, обнаружили коробку с 14 щенками.

Жители улицы проверили по камерам, кто мог это сделать. Оказалось, что в пятницу около 10:30 утра неизвестный мужчина подъехал к мусорным контейнерам и оставил рядом с ними коробку со щенками.

Также он оставил там двух взрослых собак. Об этом сообщается в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Напомним, что в Новосибирской области почти 700 жителей пострадали от клещей.