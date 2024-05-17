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афиша культура

«Ночь музеев-2024» в Новосибирске. Опубликована интерактивная карта мероприятий на 18 мая

Фото: Сиб.фм

Сиб.фм подготовил онлайн-карту – кликайте на интересное мероприятие «Ночи музеев» и прокладывайте маршрут.

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая. Общая тема этого года: «Из поколения в поколение. Семейная реликвия». Мы собрали для вас полную программу мероприятий ночи музеев в Новосибирске! Для удобства поиска воспользуйтесь онлайн-картой.

Стоит отметить, что некоторые мероприятия платные. Поскольку большая часть культурных учреждений открывает двери для посетителей с 18:00 и до полуночи, возрастное ограничение событий 14+.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске опубликована полная программа акции «Ночь музеев» на 18 мая.

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Валерия Митрохина
Журналист

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