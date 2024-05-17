Новосибирские депутаты обсудили вопрос расширения метро

В Законодательном Собрании Новосибирской области состоялось расширенное заседание рабочей группы по вопросам проектирования и строительства метро в городе Новосибирске.

Как проинформировал первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, в числе ближайших задач в настоящее время актуализация генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена.

«В генеральном плане развития Новосибирска до 2030 года запланирована очередность развития метрополитена города Новосибирска. На первом этапе – продление Дзержинской линии, – напомнил он. – Не достроен левый перегонный тоннель. Кроме того, станция Золотая Нива не имеет перекрестного съезда, без чего невозможно обеспечить полноценное двухпутное движение с увеличенным объемом подвижного состава».

Следующая станция Гусинобродская. По словам первого вице-мэра, она имеет перекрестный съезд, и только ее строительство позволит обеспечить двустороннее движение. Еще одна обязательная точка – это строительство Волочаевского метро-депо, поскольку действующее сегодня Ельцовское депо не сможет вместить необходимого количества подвижного состава. Второй этап строительства – продление Ленинской линии в бурно развивающейся западной части города Новосибирска. И третий – продление Ленинской линии, в правобережной части города – станция Северная, строительство которой планируется в районе бывшего городского аэропорта.

«Нужно просмотреть всю градостроительную документацию, ее проанализировать, понять, какие створы у нас на сегодняшний день позволяют строить линии метрополитена, а что-то уже застроено, – признал Олег Клемешов. – Определить, что нужно сделать и в какой очередности по развитию метрополитена. Это достаточно большая и серьезная работа с привлечением различных институтов, которая займет от года до полутора. Уже подписано постановление о создании казенного учреждения, которое возьмет на себя функции заказчика. МУП «МетроМир» на сегодня недееспособен, и проектные группы, которые были в этом предприятии, сейчас практически не функционируют. Планируем, что в начале июня МКУ приступит к работе – штатное расписание уже практически утверждено. Конец июля, максимум август месяц – объявление конкурсных процедур по Дзержинской линии», – сообщил Олег Клемешов.

Участники рабочей группы пришли к общему мнению, что в областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены необходимые и достаточные на сегодняшний день финансовые ресурсы для организации работы по развитию метрополитена в городе Новосибирске. А именно – на проведение изыскательских работ, проектирование и начало строительства объектов метрополитена, а также для актуализации схемы метрополитена как составной части интегрированной дорожно-транспортной системы города. Рабочая группа приняла решение рекомендовать мэрии внести необходимые поправки в бюджет города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов для софинансирования работ по развитию Новосибирского метрополитена. А далее – разработать «дорожную карту» развития Новосибирского метро, имея в виду работы по проектированию и строительству объектов метрополитена с выделением этапов работ на период до 2030 года.

«Мэрия сделала первый шаг – решается вопрос о службе заказчика. Это очень важно – назначить руководителя, который далее будет заниматься всеми последующими текущими вопросами, – прокомментировал руководитель рабочей группы депутат Законодательного Собрания Владимир Анисимов. – И второй момент. Мы услышали о том, что будет достаточно ресурсов для софинансирования. Областной бюджет свои деньги на три предстоящие года уже расписал. Теперь мэрия должна внести свою толику. Я думаю, новый мэр Новосибирска – человек молодой, амбициозный. И в первых информационных поводах, которые мы услышали от него, развитие метрополитена тоже прозвучало».