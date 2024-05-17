Под Новосибирском хотят построить завод кормов для аквакультуры

В Новосибирской области собираются построить завод по производству кормов для аквакультуры за 2,2 млрд рублей.

Как рассказал начальник отдела водных биологических ресурсов Министерства сельского хозяйства региона Сергей Данильченко, под Новосибирском планируют построить завод по производству специализированных кормов для аквакультуры. Стоимость проекта оценили в 2,2 миллиарда рублей. Объект будет строиться в четыре этапа.

По словам Данильченко, в ближайшие годы начнется реализация.

«У нас на территории Новосибирской области сейчас реализуется довольно серьезный проект. ООО НПК «Акватех» приняло решение о строительстве завода по производству специализированных экструдированных кормов для аквакультуры. Общая мощность порядка 28 тыс. тонн в год», — рассказал Сергей Данильченко.

Он также сообщил, что проект, по планам, будет реализован на территории Березовского сельсовета Новосибирского района.

По данным регионального Министерства сельского хозяйства, строительство завода запланировано на период с 2024 по 2028 год.

Напомним, что в Новосибирске приостановили строительство небоскреба.