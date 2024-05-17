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общество проиcшествия

Под Новосибирском мужчина решил отомстить соседу и поджег его дом

Фото: ГУ МВД по НСО

В Краснозерском районе Новосибирской области 40-летний местный житель поджег дом своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным правоохранительных органов, мужчина вступил в конфликт со своим приятелем. Тогда он решил ему отомстить путем и уничтожить его имущество.

Сибиряка задержали. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция отметила, что мужчина уже привлекался по уголовной статье.

В пресс-службе МВД по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога» (ч. 2 ст. 167). Расследование продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сбили ребенка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

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Игорь Кириченко
Журналист

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