Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика

Под Новосибирском водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, на трассе в Мошковском районе произошло смертельное ДТП.

Трагедия произошла около 10 утра 17 мая на Северном обходе под Новосибирском. Volkswagen Polo, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения, двигался из Новосибирска в Кемерово. На 70-м километре трассы по неизвестным причинам он влетел в стоящий грузовик FAW. В тот момент водитель фуры ремонтировал колесо.

В результате происшествия водитель Volkswagen погиб на месте аварии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирской области ищут мотоциклиста, сбившего пешехода на переходе.