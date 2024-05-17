Появились кадры с места смертельного ДТП с грузовиком под Новосибирском

Опубликованы кадры с места ДТП с участием грузовика и иномарки под Новосибирском.

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» опубликовали видео, на кадрах которого видны последствия столкновения иномарки с грузовиком под Новосибирском.

Напомним, что трагедия произошла около 10 утра 17 мая на Северном обходе под Новосибирском. Volkswagen Polo, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения, двигался из Новосибирска в Кемерово. На 70-м километре трассы по неизвестным причинам он влетел в стоящий грузовик FAW. В тот момент водитель фуры ремонтировал колесо.

38-летний водитель иномарки погиб на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что в результате столкновения передняя часть легкового автомобиля полностью повреждена.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ищут мотоциклиста, сбившего пешехода на переходе.