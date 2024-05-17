Продавцы крупной онлайн платформы смогут оставлять комментарии о покупателях

Авито даёт возможность оставлять отзывы на покупателей в категории Товары. До конца мая этот функционал будет доступен 100% пользователей. Ранее отзывы на платформе в этой категории могли оставлять только покупатели.

Продавец может оценить покупателя, но соблюдая чёткие правила:

заказ завершен и деньги получены;

покупатель отказался от товара или вернул его, а товар вернулся к продавцу;

покупатель или продавец отменили заказ до отправки товара.

Продавец будет видеть специальную форму на странице заказа, в которой можно оставить отзыв о сотрудничестве с покупателем. На комментарий будет 14 дней с момента появления формы.

Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. В настоящее время оценки от продавцов не учитываются в общем рейтинге пользователя.

Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито:

«Мы считаем, что открытая и конструктивная обратная связь способствует росту доверия между пользователями и уровня культуры электронной коммерции. Теперь обе стороны сделки могут оставить отзыв и дать оценку. Тесты показали высокий интерес пользователей и готовность объективно оценивать сделки. В будущем мы планируем масштабировать инструмент, делая его доступнее для разных категорий пользователей».