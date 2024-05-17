РЭУ им. Плеханова подготовит кадры для курорта крупного банка

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров в области туризма и горнолыжной индустрии. Соответствующее соглашение было подписано сегодня генеральным директором Всесезонного курорта «Манжерок» Владимиром Щербиниными проректором РЭУ Ксенией Екимовой.

За основу будет взято направление подготовки кадров в сферах гостеприимства, туризма и спорта.

«Сотрудничество с Российским экономическим университетом выведет отрасль на качественно новый уровень, повысит конкурентоспособность нашего турпродукта и, как результат, будет способствовать увеличению роста туристического потока на курорт «Манжерок».

В рамках соглашения мы рассчитываем на опыт вуза в аналитике и прогнозировании, который поможет нам принимать максимально эффективные управленческие решения при дальнейшем развитии туристического кластера», — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Очень важной проблемой российских ВУЗов Владимира Щербинина отметил отсутствие образовательной программы, готовящей специалистов и управленцев для горнолыжных курортов.

«Существующие программы рассчитаны только на персонал для гостиниц, но не многопрофильных комплексов и тем более не всесезонных курортов.

Чтобы избежать риска дефицита кадров, Центр Компетенции курорта «Манжерок» выступил с инициативой по сотрудничеству с РЭУ им. Г.В. Плеханова по созданию профильной программы по высшему образованию».

Проректор Плехановского университета Ксения Екимова, в свою очередь, отметила, что курорт станет надежным индустриальным партнером ВУЗа в сфере спорта и гостеприимства.

«Практическая составляющая – наиболее эффективная модель обучения, в ходе которой студенты смогут получить навыки, востребованные в реальной трудовой деятельности», – отмечает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ксения Екимова.