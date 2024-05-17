Rostic’s объявил о завершении ребрендинга ресторанов в Новосибирске в июне

В Новосибирске сеть ресторанов Rostic’s объявила о завершении ребрендинга своих заведений в июне.

До конца июня все рестораны KFC в Сибири будут переименованы в Rostic’s. В Новосибирской области еще 15 ресторанов действуют под вывеской KFC.

Уточняется, рецептура блюд и стандарты качества в ресторанах не изменились. Изменения коснулись только логотипа и названия.

«Переход к новому бренду должен был транслировать наследие бренда KFC. Было очень важно не потерять все то, что мы развили и накопили за эти годы», — сообщила BFM-Новосибирск гендиректор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская.

Напомним, что жители Новосибирска возмущены из-за билборда с Инстасамкой.