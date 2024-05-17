Школьники из Новосибирска покупают ответы на ОГЭ и ЕГЭ у мошенников

Школьники из Новосибирска скидываются на покупку ответов ОГЭ и ЕГЭ у мошенников.

В Новосибирске старшеклассники собирают деньги, чтобы купить ответы на ОГЭ и ЕГЭ у мошенников. Они доверяют обещаниям неизвестных людей, которые якобы могут представить ответы за день до экзаменов.

Каждый год за несколько недель до экзаменов в интернете появляется множество предложений о продаже ответов. Как говорят школьники и их родители, в 2024 году основным местом такой торговли стали телеграм-каналы.

Так, сын-девятиклассник показал своей маме подобные телеграм-каналы. По словам женщины, их действительно огромное количество. Администраторы данных групп обещают выслать ответы на вопросы экзаменов за деньги.

Школьник также рассказал, что многие скидываются на покупку ответов.

«Знаю, что и некоторые родители поощряют такое спонсирование жуликов, считая, что сумма в 1,5-2 тысячи рублей не такая уж большая. В этих объявлениях указаны номера карт, и я думаю, что правоохранительные органы могли бы найти этих мошенников», — рассказала Марина, мать ученика одной из новосибирских гимназий BFM-Новосибирску.

Эксперты уточняют, что ответы на ОГЭ и ЕГЭ нельзя купить. Для защиты информации об актуальных экзаменационных заданиях и ответах используется многоуровневая система защиты.

Если кто-то предлагает купить ответы, то покупатель рискует не только потерять деньги, но и получить вредоносное программное обеспечение.