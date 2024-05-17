Синоптики: в Новосибирской области температура может опуститься до -1 градуса

По прогнозам синоптиков, в Новосибирской области температура может упасть до -1 градуса.

Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Новосибирской области будет прохладно.

Так, по данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 17 мая местами в области температура может опуститься до -1 градуса. В субботу, 18 мая, прогнозируют 0 градусов, 19 числа температура поднимется до +2 градусов ночью. При этом днем она будет колебаться от +20 до +25 градусов, а местами от +13 до +18.

Но другие сервисы не предвещают сильных морозов. Например, «Яндекс.Погода» сообщает, что в ночь на 18 число температура опустится до +11 градусов, а в ночь на 19 – до +6.

Самым теплым днем будет суббота, когда температура поднимется до +23 градусов, а в воскресенье ожидается +17 градусов и возможен дождь.

Напомним, что под Новосибирском хотят построить завод кормов для аквакультуры.