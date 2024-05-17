Сталa известна погода на выходные дни в Новосибирске

Дожди и солнце ожидаются в Новосибирске в выходные дни.

По данным синоптиков "Яндекс. Погоды", в Новосибирске во время выходных будет резкая смена погоды — от жаркой и солнечной до дождливой и холодной.

Так, в субботу, 18 мая, в городе ожидается от +14 до +22 градусов тепла. Весь день будет солнечная погода, без осадков. Максимальная скорость ветра составит 4,5 метров в секунду.

Однако уже в воскресенье, 19 мая, погода резко испортится. Ночью ожидается наиболее холодная температура воздуха — до +8 градусов. Днем поднимется до +18. Весь день будут лить дожди.

Напомним, что в Новосибирске сократилась площадь тления полигона.