Страховая программа крупного банка защитила участников Зелёного Марафона от травм

Полис с покрытием в 500 тыс. рублей входит в стартовый пакет каждого участника.

Все участники Зелёного Марафона Сбера застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис не нужно оформлять отдельно, он включён в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составляет 500 тысяч рублей.

В этом году Зелёный Марафон пройдёт в 11-й раз и станет самым крупным в истории соревнования. География проведения насчитывает 60 городов нашей страны, в каждом из них участники смогут выбрать дистанцию по своему предпочтению и уровню подготовки.

Во всех городах будут представлены основная дистанция — 4,2 километра, одна десятая часть марафона, и детский забег. В Новосибирске также будет дистанция в 10 км, инклюзивный забег на 500 м и соревнования по скандинавской ходьбе. Мероприятие пройдет на Михайловской набережной, где 1 июня будет организован общегородской праздник для всей семьи с интерактивными развлекательными площадками и активностями для детей и взрослых.

По традиции марафон будет благотворительным — в этом году он посвящён проблеме инклюзивного образования детей в России. Соревнования пройдут 1 июня, в День защиты детей. Все собранные средства от регистрационных взносов будут направлены в благотворительный фонд «Вклад в будущее» для поддержки детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Если страхового случая не удалось избежать, то участнику нужно обратиться в любую из медицинских зон, которые оборудованы на маршруте, получить помощь и справку о состоянии здоровья. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте Зелёного Марафона, регистрация открыта во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.