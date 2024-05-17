Ученый из Новосибирска Маслов заявил о своей невиновности в госизмене

Новосибирский физик Маслов заявил о своей невиновности в государственной измене.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ученого Анатолия Маслова, которого обвиняют в госизмене, специалист выступил с последним словом.

Он заявил о своей невиновности в государственной измене и подчеркнул, что посвятил свою жизнь семье и науке, не совершая ничего противозаконного.

Адвокат обвиняемого сообщила, что в СИЗО у Маслова произошло резкое ухудшение состояния здоровья, и он пережил сердечный приступ.

Напомним, что летом 2022 года он был арестован. На тот момент Маслов являлся главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики СО РАН. По версии обвинения, в 2014 году он передал секретные сведения о разработках в области гиперзвука разведслужбам ФРГ.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали новый способ очистки труб при нефтедобыче.