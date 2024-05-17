В метро Новосибирска появился вагон-театр

В метро Новосибирска запустили тематический вагон, посвященный театру.

Как сообщает пресс-служба метрополитена Новосибирска, в метро появился новый тематический вагон. Он был создан в честь 90-летия Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом».

Уточняется, что пассажиры могут перейти по QR-коду, который размещен на стене вагона, и послушать треки из самых популярных спектаклей, а также услышать актеров. Они расскажут новосибирцам об истории театра.

«...а пройдя интересный тест, можно получить и персональные рекомендации», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что под Новосибирском хотят построить завод кормов для аквакультуры.