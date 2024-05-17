В Новосибирске дети ослепляют водителей лазером на улице Татьяны Снежной

В Новосибирске дети направляют лазер в сторону водителей на улице Татьяны Снежной.
В группе «Плющихинский микрорайон | Новосибирск» во «ВКонтакте» житель микрорайона рассказал о детях, которые слепят лазером водителей.
Инцидент произошел на улице Татьяны Снежной.
«Примерно в 22:30 возвращался домой, и меня ослепило лазерной указкой зеленой, которая большая и светит очень сильно», — написал мужчина.
Он попросил родителей несовершеннолетних поговорить с ними и объяснить, что так делать нельзя.
Напомним, что в Новосибирске водитель сбил маму и ребенка с самокатом.