В Новосибирске в ближайшие три дня изменится погода

В ближайшие три дня в Новосибирске ожидается изменение погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Новосибирске ожидается похолодание.

В субботу, 18 мая, в Новосибирске ожидается теплая и комфортная погода. Температура воздуха прогреется до +23 градусов, будет малооблачно. Однако уже в воскресенье, 19 мая, температура будет ниже. Ночью ожидается от +9 до +11 градусов, а днем — до +19. В некоторых районах города возможен дождь с грозой.

В понедельник, 20 мая, ночью возможно похолодание до +5 градусов. Днем — до +12. Ветер до 10 метров в секунду.

Напомним, что в Новосибирской области температура может опуститься до -1 градуса.