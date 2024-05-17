В Новосибирске женщина сбила двух подростков на электросамокате

Сегодня, 17 мая, в Новосибирске произошло ДТП в Октябрьском районе.
Женщина на автомобиле Lada Vesta столкнулась с электросамокатом, на котором двигались двое несовершеннолетних.
Инцидент произошел в 14:00 на улице Автогенная возле дома №154. Электросамокат пересекал нерегулируемый пешеходный переход.
В результате пострадали 15-летний водитель и 12-летний пассажир электросамоката. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.
На месте работает наряд ДПС для выяснения обстоятельств произошедшего и установления причин аварии.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сбили ребенка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.