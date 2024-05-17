В Новосибирской области ищут мотоциклиста, сбившего пешехода на переходе

В Новосибирской области разыскивают мотоциклиста, который сбил человека на пешеходном переходе.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области, 16 мая мотоциклист сбил мужчину на регулируемом переходе и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в четверг около 18:00. Водитель мотоцикла, чья личность не установлена, двигался по Красному проспекту в Черепанове в сторону улицы Советской. Около дома №24 он совершил наезд на пешехода на переходе и уехал с места аварии.

В результате происшествия 21-летний мужчина получил перелом голени.

«Если вы стали очевидцем происшествия или знаете о местонахождении водителя, просьба сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Черепановскому району: (383) 232-81-61, (383) 232-46-65», — пишет пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирске дети ослепляют водителей лазером на улице Татьяны Снежной.