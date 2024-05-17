В Новосибирской области почти 700 жителей пострадали от клещей

В Новосибирской области около 700 человек пострадали от укусов клещей.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Новосибирской области, в регионе за неделю с 8 по 14 мая зафиксировали 684 случая укуса клеща.

Больше всего случаев укусов зафиксировано в Мошковском районе — 112, Новосибирском — 102 и Искитимском — 60. Также немало пострадавших в Советском районе города — 31, Октябрьском — 12 и Первомайском — 11. Еще 25 человек были укушены в других районах.

В лаборатории исследовали 619 клещей. У 12 из них (1,9% от общего числа) обнаружили возбудителей клещевого энцефалита, а у 170 клещей (27,4% от общего числа) — возбудителей боррелиоза.

С начала эпидемиологического сезона в медицинские учреждения региона обратились 1532 человека с жалобами на укусы клещей.

Согласно информации Роспотребнадзора, акарицидная обработка была проведена на территории площадью более 1172 гектаров.

Напомним, что в Новосибирской области температура может опуститься до -1 градуса.