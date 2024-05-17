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общество

В селе Новосибирской области убрали свалку бытовых отходов

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области ликвидировали свалку бытовых отходов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Тогучинского района организовало поверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Выяснилось, что рядом с селом Завьялово Тогучинского района возникла стихийная свалка твердых бытовых отходов, которая появилась из-за деятельности местных жителей.

«В связи с этим прокурор Тогучинского района внес главе администрации муниципального образования представление, в котором потребовал ликвидировать данную свалку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что требования прокуратуры были удовлетворены, а территория очищена от мусора.

Напомним, что дети-инвалиды получили необходимы изделия благодаря прокуратуре Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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