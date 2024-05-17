Жители Новосибирской области потратили на ювелирные украшения 1,6 млрд рублей

Как сообщили редакции Сиб.фм в Аналитическом Центре SOKOLOV, рынок ювелирной розницы в Сибирском федеральном округе за первый квартал 2024 года показал значительный рост.

Общий объем рынка достиг 8,9 миллиарда рублей, что на 27% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Лидером по темпам роста стала Республика Тыва с увеличением на 71%, до 147 миллионов рублей.

По объему рынка первое место занял Красноярский край, где жители потратили на ювелирные украшения 1,7 миллиарда рублей, что на 23% больше, чем год назад. Заметен также рост интереса к ювелирным изделиям в регионах, таких как Республика Хакасия и Новосибирская область, где темпы роста составили 34% и 32%.

Несмотря на общий положительный тренд, в Иркутске наблюдается снижение динамики среднего чека по сравнению с прошлым годом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продолжается шестая неделя конкурса «Мир глазами детей».