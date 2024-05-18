Dava приедет в Новосибирск и поздравит маленьких сибиряков с Днем защиты детей

На целый день 1 июня Михайловская набережная превратится в настоящий островок детства. Посоревноваться в ловкости, поиграть в захватывающие игры, научиться чему-то новому на мастер-классе и в живую послушать выступление звезд, наконец, увидеть фантастическое шоу – пение сводного хора из 1000 юных певцов – на празднике для каждого члена семьи найдутся и занятия по душе, и море незабываемых впечатлений и позитива.

В День защиты детей медиахолдинг «Сиб.фм group» устраивает праздник самым маленьким жителям города.

В этот день состоится одиннадцатый забег «Зелёный марафон» от Сбера. Банк проведёт этот марафон в 61 городе России. Дистанции будут разные – можно выбрать ту, что по силам. А для гостей марафона приготовили праздничные концерты, развлечения для всей семьи и экологические акции.

Специально приглашенной звездой мероприятия будет Давид Манукян. Дава споёт вместе с детским хором, примет участие в «Зелёном марафоне» от Сбера, а также даст автографы всем желающим. Гостей праздника ждут и другие сюрпризы от известного земляка.

1 июня Михайловскую набережную украсит выставка конкурса детских рисунков «Мир глазами детей», который сейчас проходит на сайте «Сиб. фм» Кстати, можно еще успеть в нем поучаствовать. Принимаются рисунки всех желающих в возрасте от 3 до 14 лет. Рисовать можно в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Главное, чтобы рисунок отражал тему мирного и дружелюбного существования на планете. Главное условие – участвовать надо честно: рисунки, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна, на конкурс не принимаются. 1 июня, на Михайловской набережной все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу. Авторов трех лучших рисунков наградят призами.

Гостей праздника ждет множество мастер-классов, игры на свежем воздухе, интерактивные площадки и многое другое. Наблюдать, как твой ребенок осваивает что-то новое – мастерит поделку, радуется открытию, счастливо смеется, играя со сверстниками в новые игры – что может быть лучшим удовольствием и отдыхом для родителей! А еще это возможность и самому хотя бы на день вернуться в эту беззаботную пору детства.

Генеральный партнер: Семейный развлекательный центр «Веселый остров».

Генеральный автопартнёр: Группа компаний «Альт–Парк».

Официальные партнеры: Гипермаркет детских товаров «Бубль-Гум», Частная школа «Top IT School», Клиника «один плюс один».

Партнеры: «MINIDINO» — сибирский бренд одежды, Сеть супермаркетов «Быстроном», Офтальмологический центр «ГЛАЗКА», ООО «Лаборатория Гемотест», «Алло, мама»- магазины аксессуаров для телефонов, Футбольшая школа «Динамо» в Новосибирске.

Генеральный фуд партнер: «Sova Bar».

Сладкий партнер: Мороженое, десерты и напитки «33 пингвина».

Фуд партнеры: Торговый дом «Куликовский» , Торговая марка «Голодный пес», Авторская пекарня «ВафLand», «Alcreme», «#НаКофеине», «Штолле» — пироги Сибири, «Monty» — манты: ресторан одного блюда, «Лаборатория кофе», «Crosby cofee», кафе-блинная «Tinlinna», корейский fast-food с сибирским характером «Corn tiger cheese» , ООО «Шеф Дым», HOTDOGS , ООО «Томское молоко», Ресторан доставки авторской кухни «Plita & Chef»,«A.Ganziy» кондитерская Анастасии Ганзий, Экомаркеты «Жимолость», «GARAGE SANCHEZ».