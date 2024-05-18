Крупная онлайн платформа наградит производителей мебели и товаров для дома

В рамках IV Московской недели интерьера и дизайна Авито анонсирует первую собственную премию для отечественных производителей, которая поможет мебельным мастерам заявить о себе.
«Мебель года» будет первой премией от платформы в мебельном бизнесе. Основная задача новой награды выявить лучших отечественных производителей, особенно небольшие и молодые компании, а также помочь покупателям в поиске и выборе качественной мебели.
«Мебельная индустрия сейчас переживает свой ренессанс и каждый день появляются новые талантливые производители, которые создают уникальную и качественную мебель. Кроме того, с 2021 года прирост покупателей на платформе составил 58%, а доля новых товаров в категории «Мебель» дошла до 83%. Поэтому мы и решили учредить собственную премию, чтобы привлечь больше внимания к мебельной индустрии и поддержке молодых отечественных производителей», — комментирует Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.
Как будет происходить оценка
Все товары, участвующие в премии, будут разделены на несколько категорий:
кровати, диваны, кресла;
шкафы, комоды, стеллажи, кухонные гарнитуры;
столы и стулья;
предметы интерьера.
Внимание судей будет в первую очередь приковано именно к эстетике и визуальной составляющей предметов интерьера, мастерству их исполнения и функциональности. Также существенную роль при оценке будет играть и использование новых технологий участвующих в производстве мебели. А также насколько разумно были использованы ресурсы.
Кроме того, все участники также поборются и в категории «Признание Авито», здесь также будет несколько номинаций, в которых представители жюри выберут лучших:
самое большое количество продаж с доставкой;
самое большое количество добавлений в избранное;
самые быстрые ответы на сообщения и звонки;
дольше всех на Авито.
Как стать номинантом
К участию в Премии допускаются предметы мебели, изготовленные хотя бы в единичном экземпляре, за последние три года (в период с 1 сентября 2022 года по 16 сентября 2024 года). Кроме того, всем участникам необходимо иметь или зарегистрировать личный кабинет на платформе Авито.
Прием заявок стартовал 16 мая и продлится до 15 сентября. Шорт-лист будет определен в октябре этого года, а имена победителей объявят в ноябре.