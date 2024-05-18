Крупная онлайн платформа наградит производителей мебели и товаров для дома

В рамках IV Московской недели интерьера и дизайна Авито анонсирует первую собственную премию для отечественных производителей, которая поможет мебельным мастерам заявить о себе.

«Мебель года» будет первой премией от платформы в мебельном бизнесе. Основная задача новой награды выявить лучших отечественных производителей, особенно небольшие и молодые компании, а также помочь покупателям в поиске и выборе качественной мебели.







«Мебельная индустрия сейчас переживает свой ренессанс и каждый день появляются новые талантливые производители, которые создают уникальную и качественную мебель. Кроме того, с 2021 года прирост покупателей на платформе составил 58%, а доля новых товаров в категории «Мебель» дошла до 83%. Поэтому мы и решили учредить собственную премию, чтобы привлечь больше внимания к мебельной индустрии и поддержке молодых отечественных производителей», — комментирует Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Как будет происходить оценка

Все товары, участвующие в премии, будут разделены на несколько категорий:

кровати, диваны, кресла;

шкафы, комоды, стеллажи, кухонные гарнитуры;

столы и стулья;

предметы интерьера.











Внимание судей будет в первую очередь приковано именно к эстетике и визуальной составляющей предметов интерьера, мастерству их исполнения и функциональности. Также существенную роль при оценке будет играть и использование новых технологий участвующих в производстве мебели. А также насколько разумно были использованы ресурсы.







Кроме того, все участники также поборются и в категории «Признание Авито», здесь также будет несколько номинаций, в которых представители жюри выберут лучших:

самое большое количество продаж с доставкой;

самое большое количество добавлений в избранное;

самые быстрые ответы на сообщения и звонки;

дольше всех на Авито.

Как стать номинантом

К участию в Премии допускаются предметы мебели, изготовленные хотя бы в единичном экземпляре, за последние три года (в период с 1 сентября 2022 года по 16 сентября 2024 года). Кроме того, всем участникам необходимо иметь или зарегистрировать личный кабинет на платформе Авито.

Прием заявок стартовал 16 мая и продлится до 15 сентября. Шорт-лист будет определен в октябре этого года, а имена победителей объявят в ноябре.