Новосибирец помог мошенникам получить от пенсионерки из Алтая 5 млн

В Республике Алтай осудят жителя Новосибирска, обвиняемого в мошенничестве.

Мужчина помог аферистам похитить у 63-летней жительницы Майминского района больше 5,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД Республики Алтай.

Потерпевшей позвонили незнакомцы и назвались сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщили о том, что на имя женщины некто пытается оформить кредиты. Для аннулирования заявок обманщики предложили ей взять в банке 3,5 миллиона рублей и перевести эту сумму, а также личные сбережения — около 1,7 млн рублей— на «безопасный» счет.

Деньги пенсионерка отправила на банковскую карту новосибирца. Мужчина снял средства и перевел их на счета аферистов, оставив себе часть за оказанные услуги.

Ранее мы рассказывали, что мошенники предлагают россиянам продлить срок банковской карты.