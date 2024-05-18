Огромная очередь желающих попасть в крематорий выстроилась в Новосибирске

18 мая в Новосибирске проходит акция «Ночь музеев», в рамках которой можно также попасть на экскурсию в крематорий.

Корреспондент Сиб.фм — один из посетителей популярного сегодня места. На наших фото видно, что у крематория выстроилась большая очередь.

Напомним, до позднего вечера жители и гости Новосибирска могут посетить музеи, в которых представлены разнообразные экспонаты: военные атрибуты, раритетная техника, народные костюмы. В учреждениях также проходят развлекательные мероприятия, мастер-классы.