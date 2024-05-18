сегодня
18 мая, 22:28
пробки
2/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 90.98 | eur 98.77
сегодня
18 мая, 22:28
пробки
2/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 90.98 | eur 98.77
сегодня 21:30
общество культура

Огромная очередь желающих попасть в крематорий выстроилась в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

18 мая в Новосибирске проходит акция «Ночь музеев», в рамках которой можно также попасть на экскурсию в крематорий.

Фото Огромная очередь желающих попасть в крематорий выстроилась в Новосибирске 2

Корреспондент Сиб.фм — один из посетителей популярного сегодня места. На наших фото видно, что у крематория выстроилась большая очередь.

Фото Огромная очередь желающих попасть в крематорий выстроилась в Новосибирске 3

Напомним, до позднего вечера жители и гости Новосибирска могут посетить музеи, в которых представлены разнообразные экспонаты: военные атрибуты, раритетная техника, народные костюмы. В учреждениях также проходят развлекательные мероприятия, мастер-классы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в