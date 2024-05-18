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вчера 23:41
общество культура

Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев»

Новосибирцы на протяжении всего вечера 18 мая могли посетить различные локации акции «Ночи музеев».

Сегодня для сибиряков провели увлекательную экскурсию по Новосибирскому крематорию — желающих посмотреть его изнутри оказалось так много, что у входа выстраивались огромные очереди.

В рамках акции посетителей встречали в музее «Гараж». Здесь можно было сфотографироваться с сияющими раритетными автомобилями и даже внутри них.

Добавим, в других учреждениях культуры новосибирцам показали военные награды, народные костюмы, провели развлекательные мероприятия для детей и увлекательные мастер-классы.

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 2

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 3

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 4

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 5

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 6

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 7

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 8

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 9

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 10

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 11

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 12

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 13

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 14

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 15

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 16

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 17

Фото Прогулка по крематорию, сверкающие ретро-авто и самовар с баранками: сотни жителей Новосибирска присоединились к «Ночи музеев» 18

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Галина Чебыкина
Журналист

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