Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев»

18 мая в Новосибирске проходит акция «Ночь музеев».

Например, в музее Калининского района организовали программу для детей. Юные гости рисуют, участвуют в мастер-классах по изготовлению леденцов, оригами, играют в шахматы, передает корреспондент Сиб.фм. Здесь же представлена советская техника.

В музее чеченской и афганской войны новосибирцы могут увидеть награды, вырезки из газет тех времен, солдатскую форму и даже гранаты.

В музее погребального искусства сегодня многолюдно. Каждый здесь может купить готические сувениры.