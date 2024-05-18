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культура

Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев»

Фото: Сиб.фм

18 мая в Новосибирске проходит акция «Ночь музеев».

Например, в музее Калининского района организовали программу для детей. Юные гости рисуют, участвуют в мастер-классах по изготовлению леденцов, оригами, играют в шахматы, передает корреспондент Сиб.фм. Здесь же представлена советская техника.

В музее чеченской и афганской войны новосибирцы могут увидеть награды, вырезки из газет тех времен, солдатскую форму и даже гранаты.

В музее погребального искусства сегодня многолюдно. Каждый здесь может купить готические сувениры.

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 2

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 3

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 4

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 5

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 6

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 7

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 8

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 9

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 10

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 11

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 12

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 13

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 14

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 15

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 16

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 17

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 18

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 19

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 20

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 21

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 22

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 23

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 24

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 25

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 26

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 27

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 28

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 29

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 30

Фото Раритетные авто, разнообразие черепов, военные награды: в Новосибирске проходит «Ночь музеев» 31

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Галина Чебыкина
Журналист

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